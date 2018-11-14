У Трускавці перебуває делегація журналістів з 4 країн Європи та Азії

Вчора, 13 листопада, на Львівщину прибули делегації журналістів з 4 країн Європи та Азії: Польщі, Білорусі, Азербайджану та Казахстану. Промоційний тур для представників мас-медіа організувало управління туризму та курортів Львівської ОДА спільно з департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва і департаментом економічної політики ЛОДА. Після приїзду з гостями зустрілися керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшанська, директор департаменту економічної політики ЛОДА Роман Филипів та начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталія Табака.

- Для нас важливо те, що ви зможете на власному досвіді відчути та спробувати ті туристичні пропозиції та продукти, якими гостинна Львівщина і передати усе своїм читачам. Сьогодні 25 % пам’яток історико-культурної спадщини, які зосереджені в Україні, розташовані на території Львівської області. Ми багаті 5 об’єктами спадщини ЮНЕСКО. Це центральна частина Львова, а також 4 дерев’яні церкви в області. Також це «зелене серце» Львівської області – Карпати, де є зручна логістика, а також різноманіття туристичної пропозиції, гірськолижні курорти для активного зимового відпочинку, 7 бальнеологічних курортів, 200 джерел мінеральної води, які мають покази для лікування різноманітних захворювань, – каже Наталія Табака.

Сторони порушили питання агротуризму та медичного туризму, відношення внутрішнього туризму до зовнішнього, а також залучення проектів міжнародної технічної допомоги для розвитку туризму.

Журналісти з Азербайджану, Білорусі, Казахстану та Польщі відвідали також смт. Славське, а сьогодні перебувають у Трускавці.

В Трускавецькому готельно-курортному комплексі «Карпати» з гостями поспілкувалися головний лікар оздоровниці Володимир Цимбрила та заступники генерального директора Петро Суда і Руслан Пристай. Вони зупинилися на перевагах відпочинку у Трускавці, розповіли про цілющі властивості «Нафтусі», потужну діагностично-лікувальну базу «Карпат».

Руслан Пристай наголосив на тому, що відпочинок за 100 доларів (2759 гривень) на добу для двох осіб є досить дешевим, тим більше, що в ціну путівки окрім проживання входять трьохразове харчування, цілий комплекс діагностично-медичних послуг, культурно-розважальна програма, СПА-процедури. Про номерний фонд («Карпати» спроектовані таким чином, що з вікон номерів відкривається чудовий вид на ліс, гори та озеро), співпрацю з туроператорами ряду країн та власне фермерське господарство розповів журналістам Петро Суда. Гості мали можливість не лише послухати про смачну кухню, якою «Карпати» славляться цілком заслужено, а й пообідати тут. Також вони оглянули лікувально-діагностичний центр оздоровниці.

У програмі туру в журналістів ще відвідини м. Яремче в Івано-Франківській області.

Такі прес-тури є корисні, адже створюється можливість донести інформацію про наш край потенційним відпочивальникам та туристам різних країн за допомогою їхніх внутрішніх ЗМІ. Розповідь «власного кореспондента» в Узбекистані, Азербайджані чи Білорусі сприймається не як реклама, а як правда життя. Приємно відзначити, що кількість іноземців, котрі обирають для відпочинку та лікування власне Трускавець, залишається достатньо високою.

Володимир Ключак

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