У Трускавці презентували Всеукраїнський літературний конкурс патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куйбіди та другий том антології громадянської лірики «Свіча під небом грозовим»

By  | 13.05.2018 | Filed under: Новини

11 травня в центральній міській бібліотеці м. Трускавця відбулась презентація Всеукраїнського літературного конкурсу патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куйбіди та другого тому антології громадянської лірики «Свіча під небом грозовим».

Коли в стінах Львівської письменницької організації виникла ідея організації конкурсу патріотичної поезії та заснування премії, то ухвалою НСПУ Львівської обласної ради та Всеукраїнського братства ОУН-УПА було вирішено вінчати премію іменем славної поетеси Катерини Мандрик-Куйбіди.

Поетеса пройшла шлях боротьби в підпіллі, відтак у лавах повстанців, була схоплена московськими катами, витримала тортури, роки ув`язнення й каторги, вижила й спізнала радощів свободи в незалежній Українській державі, що за неї готова була віддати життя.

Презентував проект голова журі, Заслужений діяч мистецтв України, письменник Олесь Дяк. Перед присутніми виступили перша лауреатка премії Любов Проць та професор, доктор історичних наук Петро Шкраб`юк.

Свої твори читали письменники-краяни Роман Пастух, В`ячеслав Умнов, Андрій Грущак. Леонід Федевич прочитав поезію свого військового побратима. На завершення заходу колишня завідувач відділу культури Людмила Лоїк подякувала від імені присутніх організаторам за цікаву зустріч.

Наталія Марковецька, директор Трускавецької МЦБС

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