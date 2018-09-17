У Трускавці пройде Європейський зліт велосипедистів?

У 2022 році Україна прийматиме Європейський зліт велосипедистів. Є пропозиція, щоб цей вагомий промоційний захід пройшов саме в курортному Трускавці. Про це під час презентації проекту «Олімпійський урок в західному регіоні Львівської області», яка проходила 15 вересня в готелі «Трускавець 365», повідомив трускавчанин Микола Іваник, співголова Історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина», учасник зльотів велосипедистів у різних країнах Європи.

За словами Миколи Іваника, питання проведення такого заходу у Трускавці вже обговорювалося на рівні керівництва спілок та асоціацій велосипедистів України та Європи. Міська влада теж підтримує таку ініціативу. Звісно, у випадку реалізації цієї ідеї в найближчі кілька років доведеться «підтягнути» деякі роботи з облаштуванням велосипедних доріжок, маркуванням, організацією таборового містечка-кемпінгу, розробкою програми Європейського зльоту велосипедистів. Проте курорт мав би від події такого рівня величезний плюс.

«Ті, що приїхали б до нас вперше на велосипедах, потім приїхали б вже на відпочинок зі своїми сім`ями, а далі рекомендували б Трускавець як чудове місце для лікування таи відпочинку своїм друзям. Це був би колосальний прорив для Трускавця в інформаційному та іміджевому плані – в західному, європейському напрямку», – каже Микола Іваник.

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