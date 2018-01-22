У Трускавці пройде фестиваль духовної пісні та поезії “Радуйся, Маріє!”

Шановні трускавчани! 21 січня відбулися збори громади, на яких трускавчани сказали рішуче «Ні!» співпраці влади міста та ПрАТ «Трускавецькурорт». Але на сесію міської ради знову виноситься питання оренди земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт», і є велика небезпека, що депутати можуть за це питання проголосувати. Від цього питання залежить доля курорту, доля нашої гідромінеральної бази. Якщо [...]

Положение о Международном фестивале конкурсе искусств «Покори сцену» Сроки проведения фестиваля-конкурса: 2-3 февраля 2018 года. Срок подачи заявок: до 26 января 2018 года. Организаторы и учредители фестиваля-конкурса: - ДОО «Спивограй» (Кривой Рог, Украина); - Киевская городская организация «Матери и сестры – молодежи Украины». - Международный продюсерский центр «Star Media Production» (Тбилиси, Грузия); Цели и задачи [...]