У Трускавці пройде Фестиваль польської культури

By  | 04.05.2018 | Filed under: Новини

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  • Ogłoszenie
    04.05.2018 | 08:27

    Szanowni goście Truskawca! 4 maja 2018 roku z 16:30 do 21:00 w Truskawcu odbędzie się I Etap Mistrzostw Ukrainy z rally. W związku z tym dostęp do miejskiej pijalni wód mineralnych będzie ograniczony! Prosimy rodziców zatroszczyć się o bezpieczeństwo własnych dzieci i nie zostawiać ich bez nadzoru. Przechodzić trasę współzawodnictw można tylko w wyznaczonych dla [...]

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

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