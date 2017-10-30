У Трускавці стартує Школа розвитку особистості та лідерства

З 1 листопада у Трускавці стартують тренінгові програми розвитку особистості та лідерства. Про це інформує наше власне джерело. Організовує тренінги Центр успіху та розвитку особистості, який очолює досвідчений педагог-методист (30-річний стаж роботи), автор ряду книг та спеціаліст з питань лідерства Тетяна Доценко.

Тренінгова програма «Досягаємо успіху» має своєю метою сприяння дітям, молоді, батькам та педагогам у процесі формування всебічно розвиненої гармонійної особистості, зазначає Тетяна Доценко. Як каже очільниця Центру успіху та розвитку особистості, батьки повинні розуміти, що хороші результати ЗНО ще не є гарантією того, що їхня дитина зможе реалізувати свій потенціал у житті, стати успішною та почати будувати хорошу кар`єру.

Протягом навчального року кожен учасник Програми має можливість пройти 8 захоплюючих і корисних тематичних тренінгів (80 цікавих, активних, розвиваючих годин). Усі заняття проводяться у групах відповідно до вікових категорій дітей. Зміст, виклад матеріалу, ігрові моменти, вправи та інші форми роботи відповідають віковим особливостям дітей кожної групи.

Програма «Досягаємо успіху» має три рівні реалізації – 1) старт, 2) удосконалення, 3) майстерність лідера. Розраховані тренінги для дітей та молоді віком від 6 до 18 років.

Для прикладу, серед тем першого рівня програми «Досягаємо успіху. Старт», є такі заняття: «Вчимося успішно, розвиваємося свідомо», «Розвиваємо мислення», «Спілкуємося вільно», : «Формуємо лідерські якості», «Виступаємо публічно», «Пізнаємо секрети успіху», «Вивчаємо економіку», «Бережемо здоров’я. Створюємо свій стиль. Знаємо правила етикету». Це перша програма для найменших, є ще другий та третій рівні – Програми «Досягаємо успіху. Удосконалення» та “Майстерність лідера і організатора” (це вже для середнього та старшого шкільного віку і молоді).

Як бачимо, тільки із заголовків видно, наскільки потрібні практичні навички даються дітям. На жаль, сучасна школа в Україні попри перманентні реформи і далі забиває голови наших дітей всіляким непотребом, перевантажує знаннями, які навряд чи в майбутньому комусь знадобляться. Тут же бачимо чітку зорієнтованість на практичне життя – вміння публічно виступати, розбиратися в економічних справах, вміти мислити та позбавлятися комунікативних бар’єрів тощо.

Детальніша інформація про програму «Досягаємо успіху. Старт» – на сторінці в мережі Фейсбук https://www.facebook.com/groups/887079968123450/

А влітку передбачена можливість (за бажанням батьків та дітей) продовжити навчання в тренінгово-розважальній програмі «Місто щастя», яка реалізовується у форматі літнього табору.

Тренінгова Програма допоможе:

- забезпечити психологічну готовність і сформувати потребу дитини, підлітка, молодої людини розвиватися, вчитися, пізнавати нове, працювати на досягнення успіху в усіх сферах свого життя;

- організовувати себе і свою діяльність;

- налагоджувати комунікативні зв’язки, спілкування;

- долати труднощі, стати більш стійким до стресів, правильно реагувати в складних ситуаціях;

- визначитися зі своїми бажаннями щодо майбутньої професійної діяльності;

- розкрити потенціал дитини чи підлітка, молодої людини розвивати таланти та здібності.

Форми та методи реалізації Програми:

- рольові, ситуативні, творчі ігри;

- логічні, психологічні вправи, відео та аудіо вправи;

- бесіди, дискусії, обговорення, елементарний аналіз;

- навчальні, розвиваючі і творчі завдання;

- інсценізація, театралізація, арт-терапія, казкотерапія;

- конкурсно-розважальні програми, вернісажі творчості і досягнень.

- екскурсії, зустрічі з фахівцями студій, офісів, організацій, підприємств, представниками влади, бізнесу;

- комплексний підхід: групова та індивідуальна робота з дітьми, заняття та консультації батьків.

У результаті навчання у тренінговій програмі кожен учасник:

- навчиться розуміти себе, свої бажання, наміри, сильні і слабкі сторони та їх наслідки;

- зрозуміє необхідність, методи і плюси самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації;

- зможе налагоджувати комунікативні зв’язки з ровесниками, дорослими, людьми різних сфер діяльності, різних рівнів, різних соціальних категорій;

- отримає навики роботи в команді і з командою;

- ознайомиться зі шляхами подолання з можливих труднощів, які можуть виникати у житті;

- стане впевненішим у собі;

- отримає навички ораторського майстерності, основ психології спілкування, комунікабельності, ведення переговорів;

- сформулює свої прагнення, мрії, надії, розробить план їх здійснення, з’ясує необхідні для цього ресурси;

- удосконалить логічне, творче, креативне мислення, кмітливість і вміння шукати правильні відповіді, рішення, варіанти поведінки в різних ситуаціях;

- відкриє і/або вдосконалить свої лідерські та організаторські навички та вміння;

- чудово, змістовно і активно проведе час і отримає море позитивних емоцій та енергії.

Кількість учасників у групі: 7-15 осіб.

Графік занять: 2 заняття в тиждень по 1 годині 15 хв.

Контактна особа: Тетяна Миколаївна Доценко, тел. 096-839-07-93, 073-164-81-04.

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