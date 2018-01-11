У Трускавці в третю річницю загибелі Ігоря Дідача вшанують пам`ять Героя-земляка

У середу, 17 січня, в третю річницю з дня трагічної загибелі трускавчанина Ігоря Дідача, побратими та земляки Героя згадають про нього. Заходи розпочнуться о 13.00 біля меморіальної таблиці в честь Ігоря Дідача в СШ №1 м. Трускавця, після чого о 14.00 на цвинтарі біля могили Героя зберуться побратими та родина загиблого бійця.

Нагадаємо, що трускавчанин Ігор Дідач помер у 40-річному віці в Київському військовому госпіталі 17 січня 2015 р. внаслідок важких поранень, отриманих в зоні АТО в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою. Похований Герой на цвинтарі в с. Модричі. 3 вересня 2015 р. в СШ №1 м. Трускавця відбулося освячення меморіальної таблиці в честь загиблого Героя-трускавчанина.

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