У Трускавці відтворили історичні події Майдану

В 5 річницю початку Революції Гідності у Трускавці відтворили історичні події тих днів. Захід пройшов 21 листопада в Народному домі, де учні трьох трускавецьких шкіл, хореографічний ансамбль “Золоті діти” дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького та працівники Народного дому поставили сценку, присвячену подіям на Майдані. Прозвучали спогади учасників Майдану, заграло символічне майданне фортепіано, учасники вистави грілися біля імпровізованої ватри, запалали свічечки пам`яті. Зі словом задуми виступив мер міста Андрій Кульчинський.
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