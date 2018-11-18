У Трускавці затримали зловмисника, причетного до пограбувань

У Трускавецьке відділення поліції 17 листопада за допомогою звернулась 53-річна мешканка міста Борислав. Жінка повідомила про те, що у Трускавці невідомий зловмисник, заволодів її сумочкою з грошима та іншими особистими речами.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний раніше судимий 41-річний мешканець Борислава. Також встановлено його причетність до скоєння ще одного подібного злочину. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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