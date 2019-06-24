«Україна має великий природній потенціал для розвитку села», – Роман Ілик

By  | 02.07.2019 | Filed under: Акценти

Розвиток селищ – важлива складова побудови успішної економіки країни. Україна має великий природній потенціал для розвитку села. Зараз українські селища потребують великих трансформацій у інфраструктурі, медицині та освіті. Для цього потрібні інвестиції та модернізований підхід до вирішення проблем. Таку думку на зустрічі з виборцями висловив Роман Ілик.

“До прикладу, наш регіон – суто сільськогосподарський. У користуванні селян – 64 тис. сільськогосподарських угідь. А найпоширеніша галузь промисловості є хлібопекарська. Маємо залучати в сільську місцевість туристичний бізнес, розвивати фермерські господарства, підтримувати підприємців інших галузей. Адже ці компанії не лише розвивають власний бізнес, а й дають людям робочі місця та можливість започаткувати власні справи. Це має бути комплексний спільний підхід Держави, місцевих рад, бізнесу та населення”, – переконаний Роман Ілик.

Нагадаємо, Роман Ілик йде в депутати по 121 округу (включає міста Дрогобич, Борислав, Стебник, Східницю,  Трускавець).

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