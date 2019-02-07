В Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до квартирної крадіжки

By  | 08.02.2019 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції надійшла заява від 65-річної місцевої мешканки. За словами жінки, 19 листопада минулого року невідома особа проникла у її квартиру через незамкнені вхідні двері та викрала дві золоті обручки, ланцюжок, хрестик та кілька перснів із золота і срібла.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 26-річний житель Борислава. Викрадені речі зловмисник опісля здав в один із місцевих ломбардів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області,  за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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