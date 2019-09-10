У Бориславі поліцейські викрили зловмисницю, причетну до крадіжки грошей з чужої банківської картки

У Бориславське відділення поліції звернулась 55-річна одеситка, яка відпочивала у Східниці. Жінка повідомила, що 31 серпня ввечері з її карткового рахунку невідома особа зняла грошові кошти, хоча банківську картку вона нікому не передавала.
Правоохоронці встановили, що до викрадення банківської картки одеситки причетна 26-річна жителька Дрогобицького району, яка працювала покоївкою в готелі, де зупинилась потерпіла. Згодом вона дізналась PIN-код цієї картки та скористалась нею в банкоматі у Бориславі.
Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Максимальне покарання. передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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