В Дрогобичі говоритимуть про Крим

By  | 04.08.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 4 серпня, у Дрогобицькому районному народному домі (вул. 22 січня, 28) відбудеться показ документального фільму «. Спротив» та творча зустріч з головним героєм кінострічки. Початок о 14.00.

Документально-художня стрічка “Крим. Спротив” розповідає про окупацію Автономної Республіки Крим російськими військами в лютому 2014 року. Головний герой фільму – іноземний дослідник Джеймс (Остін Черрон), який приїхав на півострів відразу, як дізнався про присутність невідомих “зелених чоловічків”, щоб дослідити, що насправді відбувається в Криму. Саме тут у лютому-березні 2014 року він стає свідком появи “безіменних” російських військ і незаконного “референдуму” про статус Криму. Дослідження вченого змушує його зануритися в події 2014 року і наслідки захоплення Криму.

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