В Дрогобичі судитимуть зловмисника, причетного до півсотні крадіжок з ювелірного магазину

Слідчі Дрогобицького відділу поліції завершили розслідування злочинів, до скоєння яких причетний 22-річний місцевий мешканець. Як встановили правоохоронці, починаючи з 14 серпня, минулого року, молодий чоловік, маючи вільний доступ до коштовностей, регулярно забирав додому якусь золоту прикрасу – перстень або ланцюжок. Остання з крадіжок була скоєна 2 січня.

Ювелірні вироби зловмисник зазвичай реалізовував через місцеві ломбарди. Загальна вартість викраденого склала 89 970 гривень.

За даними фактами було відкрито два кримінальні провадження за ч.1,2 ст. 185 (крадіжка) та ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт по одному з них вже скеровано до суду.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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