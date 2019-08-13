В Дрогобичі поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки кардіографу

13.08.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 11 серпня надійшло повідомлення про те, що у проміжок часу з 16.00 до 17.15 невідома особа викрала з лікарні кардіограф.

Як встановили працівники поліції, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 22-річний дрогобиччанин.  Викрадений прилад у нього вилучений.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами  Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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