Вірні «Карпатам»

Вже більше двадцяти років киянки Катерина Калініченко та Тамара Клименко приїжджають на відпочинок та лікування до Трускавця. Два-три тижні, проведені на курорті, заряджають їх енергією, відновлюють здоров`я, змушують забути про всі щоденні клопоти та проблеми. А ще киянки кажуть, що у Трускавці відчувають себе 18-річними.

Сьогодні Катерина Калініченко та Тамара Клименко – гості редакції газети «Карпати».

- Вперше у Трускавці відпочивала чи то в «Кристалі», чи то в «Алмазі», – розповідає Катерина Калініченко. – І якось зустрічаюся зі своїм колегою зі Львова Буртніком Василем Григоровичем (а тоді я працювала в Державній службі зайнятості України). Виявилося, що він брав участь у будівництві «Карпат». І він запропонував мені приїхати сюди на екскурсію, подивитися, який красивий будинок вони побудували. Ми приїхали з ним, я подивилася і мені дуже сподобалося. А наступного року ми з чоловіком приїхали в «Карпати», це був 1996 рік. І як приїхали, то по сьогоднішній день їздимо. Як приходить весна, то в нас як ностальгія якась, як «ломка». Приїжджали з чоловіком, а тапер ще «підсадили» свою подругу. І вже десь років з десять як їздимо ще й з подругою…

- Ні, я з 1997 сюди їжджу, – заперечує Тамара Клименко. – Я й без вас їздила в «Карпати», але потім почали їздити разом…

Пані Катерина і пані Тамара зараз на пенсії, а колись вони разом працювали в Державній службі зайнятості України. Обидві перераховують санаторії Трускавця, де вони бували до відкриття для себе санаторію «Карпати». «А сюди вже як приїхали, то все!» – захоплено кажуть киянки.

- Кращого не знаходимо, – каже Тамара Клименко. – Місце настільки подобається! Приїжджаємо як додому!

- Тут відчуваємо значні зміни на краще у своєму здоров`ї, – розповідає Катерина Калініченко. – Відвідуємо масажний кабінет клініки Саєнко, там є дуже хороший масажист Рашид. Ось я приїхала, зробила 4 масажі і вже мої болі в хребті стихають. Через вік вже ноги болять, то ми робимо різні процедури на ноги – озокерит, магніт. Дуже велику користь дає басейн. Зранку встав, поплавав годинку, а потім ще й процедури – і зовсім по-іншому себе почуваєш. Хороше ставлення, йдуть нам назустріч в усьому. Ми вже на пенсії, то хочемо, щоб було дешевше. Маємо картку постійного клієнта – вже 10 чи 12 років.

- І тому маємо знижку, – продовжує розмову Тамара Клименко. – Іноді беремо путівку без лікування, щоб дешевше. Раніше ми приїжджали на 24 дні, іноді на 21, на 18. Зараз стараємося за два тижні пройти весь комплекс процедур, маємо свій усталений розпорядок, якого дотримуємося. Тричі в день ходимо на бювет, все відточено і ми дуже задоволені результатами.

Гості зауважують, що в «Карпатах» з кожним роком видно зміни на краще. «А по місту – як і по Україні: різні враження», – кажуть жіночки. За приклад наводять окремі місця, які псують загальну позитивну картину курорту.

- Зрушення безумовно є, – каже Тамара Клименко. – Пригадуємо, коли ми приїхали десь 12-13 років тому, то сюди буквально брели, не було нормальної дороги, не було тротуарчиків. А потім поступово проходили зміни і зараз все це більш по-європейськи. Дороги десь кращі, а десь зовсім погані, хотілося б кращого.

Зауважують гості і той факт, що окремі ветхі будівлі зовсім не прикрашають місто, стоять «як кінь в магазині». Теж вони кажуть і про законсервовані довгобуди, які вже розвалюються, хоча ще й недобудовані.

Відмічають Катерина Калініченко та Тамара Клименко той факт, що за останні два роки помітно зросла кількість гостей з-за кордону.

- Спілкуємося з іноземцями навіть тут в санаторії, – кажуть відпочивальниці. – З Білорусі, Молдови, Польщі, недавно познайомилися з жителями Ізраїлю. Їм тут теж дуже подобається. Правда, звертають увагу на низький рівень життя українців, відмічають бідність людей, особливо людей похилого віку… Правду не сховаєш. Питають нас: «Як ви виживаєте за такі пенсії?».

- Виживаємо з надією на краще! – з оптимізмом відповідає іноземцям і сама собі Катерина Калініченко. З надією та вірою в те, що наступного року знову приїде до Трускавця і що сюди їхатиме щораз більше наших співвітчизників, для яких слова «криза», «негаразди», «фінансові проблеми» залишаться прикрим спогадом минулого…

Киянки кажуть, що за всі двадцять з лишком років, які вони їздять на відпочинок до Трускавця, жодного разу на курорті в них не виникали проблеми з безпекою. На запитання, що б порекомендували покращити, кажуть, що хотіли б бачити центральний бювет курорту в кращому вигляді. Жодних претензій не мають киянки до нашої сфери обслуговування, кажуть, що побували за ці роки в дуже багатьох кав’ярнях та ресторанах Трускавця і всюди їм було приємно посидіти, поспілкуватися з друзями. Задоволені і культурною програмою – як в ГКК «Карпати», так і в місті загалом, зокрема в Палаці культури імені Шевченка.

- Приїжджають різні артисти, – каже Тамара Клименко, – часто бачу тут Віктора Павліка, Павла Зіброва. А одного разу дивлюся по телевізору концерт, виступає Катерина Бужинська, а я не можу зрозуміти де ж це, здається, ніби я там була. Так це ж «Карпати»! Тут був торік фестиваль «Трускавецька Фієста» і на літній сцені виступала Бужинська, а я якраз тоді була. А потім це все показували по телевізору, то я це й бачила…

- Є куди піти і що подивитися, – підтримує розмову Катерина Калініченко. – Гуляємо парком, там так гарно, особливо коли на вулиці спека, а там така приємна прохолода. Ходили по «Юзю», обходили весь Трускавець. Та й на екскурсії їздили…

Щодо «Карпат», то пані Катерина і пані Тамара відзначають, що гроші сюди вкладаються, і це видно неозброєним оком – гарні привабливі кабінети, ванни, номери, не кажучи вже про хол, рецепцію, лікувальний корпус, їдальню, СПА-центр. З негативів називають подорожчання, хоча й розуміють причини цього явища. Адже Трускавець – це частинка України і економічні негаразди країни відбиваються на всіх, зокрема і на таких пенсіонерках як вони.

- Тому й їдемо, як кажуть французи, не на 14 днів, а на 13 ночей, – в один голос жартують гості. – За цей час повністю встигаємо збадьоритися, «струснутися». Розумієте, коли ми сюди приїжджаємо, то таке відчуття, що ти така ж молоденька як була колись. А вдома крекчеш, ниєш, все щось болить. Вдома я відчуваю старіння, а тут зовсім не відчуваю. Тут така атмосфера, яка нас підтримує і молодить…

Володимир Ключак, газета «Карпати»

На фото: киянка Катерина Калініченко.

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