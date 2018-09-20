Вісім великих плюс п’ять малих дорівнює чотири

Чортову дюжину проектів на Бюджет громадських ініціатив було подано трускавчанами цього року. З них буде реалізовано тільки один великий і три малі – на загальну суму близько півмільйона гривень. От тільки обирати з-поміж великих (на реалізацію треба до 200 тис. грн.) буде непросто – їх подано аж вісім, а пройде тільки один. Натомість малих проектів на суму до 100 тисяч гривень подано п’ять.

У четвер, 20 вересня, відбулася спроба зібрати кворум Громадської ради, яка є першим «ситом», котре оцінює подані проекти з позиції здорового глузду. На жаль, кворуму не назбиралося – з 11 членів Громадської ради прибуло тільки четверо (Олег Карпин, Зоряна Домбровська, Леся Соляк та Володимир Ключак). Тож прийняти рішення можна буде при наявності на засіданні хоча б 6 осіб, яких надіються «назбирати» наступного тижня.

Втім, неважко здогадатися, що Громадська рада «пропустить» всі проекти, адже всі вони вартують, аби бути реалізованими і облагородять, прикрасять наше рідне місто. Хоча є сумніви щодо проходження всіх 13 проектів через Експертну раду. В одних випадках проект неможливо реалізувати, бо він накладається на загальноміські проекти, в другому визначеної авторами проекту суми буде явно недостатньо для його реалізації, є й зовсім «сирі» проекти.

На зустрічі 20 вересня працівниця міськвиконкому Леся Соляк коротко розповіла про всі 13 поданих проектів. В популярній формі перекажемо нашим читачам, що ж собою представляють ці громадські бюджетні ініціативи.

Великі проекти

1. Облаштування дитячого і спортивного майданчика на Сагайдачного, 21 (претензії: велика кількість деталей для закупівлі і відсутність в проекті робіт щодо встановлення).

2. Закупівля та встановлення звукового та світлового обладнання для проведення масових заходів (УМХ, церква Покрови УГКЦ).

3. «Гуси Трускавця»: 12 композицій з виготовленням мармурових скульптур в різних локація (претензії: щоб гуси не були замалими і щоб їм в скорому часі не повідбивали голови та крила). Детальніше про проект: http://truskavets-online.info/2018/09/19/%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%b8-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d1%86%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80%d1%82%d1%96-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7/

4. «Твій простір – комфортне середовище» на Івасюка, 15.

5. Спортивно-оздоровчий майданчик на Стуса, 14.

6. Озеленення скверу біля пам’ятника Адамові Міцкевичу до 220-річчя від дня народження великого поета. Детальніше: http://truskavets-online.info/2018/09/17/%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82/

7. Екологічно-відпочинковий громадський простір на вул. Франка (вище пам’ятника Макомацькому та будівлі «Живої Роси», вище дороги, в занедбаному куточку міста).

8. Будівництво дитячого майданчика на вул. Стуса (будинки 12, 14).

Малі проекти

1. Реконструкція частини підпірної стіни і сходів на Стуса, 14.

2. Придбання акустичного обладнання для заходів релігійного характеру (парафія св. Агапіта Печерського УПЦ КП на вул. Івасюка).

3. Гра «Теренкури Трускавця» (передбачає відновлення трьох давніх та розробку семи нових теренкурів, тобто маршрутів для відпочивальників). Детальніше: http://truskavets-online.info/2018/09/12/%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96-%D1%82%D0%B5/

4. Проект «Перехресні стежки» (літературний).

5. «Школа молодіжних лідерів».

Нагадаємо, що проекти на Бюджет громадських ініціатив подавалися в період з 15 серпня по 15 вересня. Як бачимо, найактивніше лобіюються проблеми мешканців Стуса, 14 (депутати на окрузі Руслан Цехмейстер та Ігор Стасик). В цілому картина по проектах є позитивною, адже є і культурно-мистецькі пропозиції, і ряд проектів щодо покращення благоустрою певних територій, активними виявилися і релігійні організації. Це доводить, що прилучення Трускавця до міст, де реалізується партиципаторний бюджет, було правильним кроком чинного міського голови Андрія Кульчинського та його команди. Радує й те, що з кожним роком на реалізацію проектів бюджету участі виділятиметься щораз більше коштів, а проекти, які не здобуватимуть підтримку одного року, можуть бути підтримані громадою та реалізовані в році наступному. Щодо помилок, то варто нагадати аксіому «Не помиляється той, хто нічого не робить». Тож з метою стимулювання участі мешканців в житті міста і започатковано функціонування такого механізму як бюджет участі, або по-іншому Бюджет громадських ініціатив.

Володимир Ключак

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