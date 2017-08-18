Візит професора Козявкіна в Сянок

В рамках підготовки до міжнародної медично-реабілітаційної Конференції, яка буде відбуватись в польському місті Сянок за спільної ініціативи ГО «Європейська інтеграція України», Міжнародної Клініки реабілітації професора Козявкіна та Сяноцького повіту Республіки Польща, відбувся спільний візит до Польщі голови правління ГО «ЄІУ» Івана Цегенька та Героя України професора Козявкіна Володимира Ілліча з групою лікарів Клініки.

Делегацію з України приймав віце-староста Сяноцького повіту Вацлав Кравчик, котрий безпосередньо займається організацію Конференції, яка буде проходити в місті Сянок. Гості оглянули конференц-зал Вищої професійної школи, в якому буде проходити Конференція, ознайомились з Інститутом медицини, побували в осередку авіаційної медицини та зустрілись з директором Сяноцького шпиталю. Під час наради з робочою групою, котра займається підготовкою цього важливого заходу, професор Козявкін висловив своє задоволення підготовкою до нього та від всього побаченого під час візиту.

Вацлав Кравчик повідомив, що патронування Конференції буде здійснювати особисто Маршалек Сейму Польщі Марек Кухцинський, який і до того часу підтримував деякі проекти громадської організації «Європейська інтеграція України».

- Конференція, котра проходитиме в Польщі, має міжнародний формат, тому що ми хочемо привернути більшу увагу до такої величезної загальносвітової проблеми, якою є зростання кількості дітей, хворих на мозкові ураження, – розповідає Іван Цегенько. – Також ми хочемо показати європейцям, що Україна попри труднощі зі становленням має не тільки дешеву робочу силу і сировину, але й унікальні технології та методики, в тому числі такі унікальні як методика реабілітації професора Козявкіна. Я дуже радий, що Володимир Ілліч глибоко і щиро зацікавився проведенням такого заходу саме в Сянку і знайшов час та можливість особисто відвідати це неповторне польське містечко. Дуже вдячний лікарям Клініки Гордієвичу Михайлу Степановичу та Козявкіній Ніні Миколаївні за участь у візиті. Сподіваюсь, що цей захід буде початком довготривалої співпраці в плані допомоги хворим діткам з Європи.

Степан Гнатків

Також читайте