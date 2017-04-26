Вкрадено депутатське звернення Руслана Цехмейстера

By  | 27.04.2017 | Filed under: Новини

Як інформує наше власне джерело, невідомі викрали з папки депутатське звернення депутата Трускавецької міської ради Руслана Цехмейстера. Звернення, озвучене депутатом 20 квітня під час І пленарного засідання XXVI сесії Трускавецької міської ради, стосувалося стану автобусних зупинок в місті-курорті. Документ, адресований міському голові Трускавця, так і не потрапив на робочий стіл Андрія Кульчинського.

Наше джерело в міській раді підтверджує факт викрадення депутатського звернення. Залишається лише здогадуватися, які ж зловмисники поцупили офіційний документ.

Трускавецький вісник

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