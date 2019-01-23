Власник землі з Дрогобиччини та покупець судяться за право оформляти купівлю-продаж ділянки

By  | 30.01.2019 | Filed under: Новини

Мешканці Львівщини, які не змогли оформити угоду з купівлі-продажу «підмораторної» землі та подавали позов до Дрогобицького суду, після отримання відмови, звернулись з апеляцією до Львівського. Позов, від імені власника земельної ділянки та покупця Дмитра Огнєва, у вересні 2018 року був поданий юридичною фірмою  PWC Legal на нотаріуса, яка відмовилась завіряти угоду купівлі-продажу, аргументувавши відмову дією мораторію на продаж сільгоспземель.

11 вересня 2018 року власник і покупець земельної ділянки звернулися до приватного нотаріуса з метою посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1,1391 га, розташованої у Львівській області. Нотаріус відмовилася завіряти угоду, аргументувавши відмову положеннями Земельного кодексу, що встановлюють мораторій на продаж сільгоспземель. Позов заснований на тому, що мораторій на продаж сільгоспземель в Україні суперечить положенням міжнародного права.

Зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав мораторій на землю незаконним, позивачі налаштовані відстоювати власні права і, за необхідності, пройти всю судову систему країни. В Україні вже зафіксовано прецедент, коли землевласникам вдалося відстояти у Донецькому апеляційному суді право вільно розпоряджатися землею, посилаючись на дане рішення ЄСПЛ.

Якщо ж проблема мораторію не буде вирішена і провокуватиме подальше подання українцями судових позовів, у т.ч. до Європейського Суду прав людини, ЄСПЛ перейде до призначення грошової компенсації — від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • До уваги учасників бойових дій
    23.01.2019 | 11:03

    З метою покращення організації надання медичної допомоги учасникам бойових дій та учасникам Революції Гідності та повторного їх обстеження, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрито консультаційний кабінет. Прийом в кабінеті буде проводитись кожного понеділка з 9.00 до 14.00 наступними спеціалістами: невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт. Для отримання додаткової інформації та запису на [...]

  • №90656 вікна Трускавець, двері Стебник, виробництво,
    22.01.2019 | 13:16

    (096)198-34-81 Максим сайт dveriter­moplast.com­.ua Найбільший виробник у Львівській обл. пропонує Вікна пластикові 4-5-6 камерні українських і німецьких виробників. Протизламна німецька фурнітура, енергозберігаючі склопакети. Опис на сайті dveriter­moplast.com­.ua Міжкімнатні дерев’яні двері, 30 моделей Вхідні металеві двері під любий розмір, вуличні і квартирні, скло і ковка, термопанель близько 200 моделей Гаражні секційні автоматичні ворота (096)198-34-81 Також читайтеСергій [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви