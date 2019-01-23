Власник землі з Дрогобиччини та покупець судяться за право оформляти купівлю-продаж ділянки

Мешканці Львівщини, які не змогли оформити угоду з купівлі-продажу «підмораторної» землі та подавали позов до Дрогобицького суду, після отримання відмови, звернулись з апеляцією до Львівського. Позов, від імені власника земельної ділянки та покупця Дмитра Огнєва, у вересні 2018 року був поданий юридичною фірмою PWC Legal на нотаріуса, яка відмовилась завіряти угоду купівлі-продажу, аргументувавши відмову дією мораторію на продаж сільгоспземель.

11 вересня 2018 року власник і покупець земельної ділянки звернулися до приватного нотаріуса з метою посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1,1391 га, розташованої у Львівській області. Нотаріус відмовилася завіряти угоду, аргументувавши відмову положеннями Земельного кодексу, що встановлюють мораторій на продаж сільгоспземель. Позов заснований на тому, що мораторій на продаж сільгоспземель в Україні суперечить положенням міжнародного права.

Зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав мораторій на землю незаконним, позивачі налаштовані відстоювати власні права і, за необхідності, пройти всю судову систему країни. В Україні вже зафіксовано прецедент, коли землевласникам вдалося відстояти у Донецькому апеляційному суді право вільно розпоряджатися землею, посилаючись на дане рішення ЄСПЛ.

Якщо ж проблема мораторію не буде вирішена і провокуватиме подальше подання українцями судових позовів, у т.ч. до Європейського Суду прав людини, ЄСПЛ перейде до призначення грошової компенсації — від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову.

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