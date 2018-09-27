Водій мікроавтобуса вчинив наїзд на двох коней

У четвер, 4 жовтня, близько 07.15 в поліцію надійшла інформація про те, що неподалік села Гирівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, попередньо встановила, що водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 51-річний житель міста Луцьк, вчинив наїзд на двох коней. Обидві тварини загинули.

Травмований водій доставлений у лікарню. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, січені рани голови та забої. Наразі з’ясовуються обставини пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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