На Дрогобиччині внаслідок зіткнення автомобілів травмовані жінка та однорічний хлопчик

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В Дрогобицький відділ поліції 18 серпня надійшло повідомлення про те що близько 13.00 у селі Грушів сталося ДТП з потерпілими.

Поліцейські попередньо встановили, що на перехресті доріг зіткнулися автомобіль «Ауді А4» під керуванням 28-річного жителя Городоцького району та мікроавтобус «Фольксваген Транспортер», яким їхав 22-річний мешканець міста Самбір.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав однорічний хлопчик, котрий знаходився у «Ауді». Дитина доставлена у лікарню. Медики діагностували у малюка закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Пасажирка «Ауді», 51-річна мешканка Городоччини, отримала забій суглобу, закритий перелом ключиці і теж госпіталізована.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

З’ясовуються обставини автопригоди, досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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