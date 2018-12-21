Вогнеборець-довгожитель із Трускавця Павло Латиш відсвяткував 100-літній ювілей

25 грудня, в день Різдва Христового, свій сотий день народження відзначив Латиш Павло Корнійович, пенсіонер служби цивільного захисту, ветеран праці, колишній начальник 4-ї професійної пожежної частини м. Трускавця, учасник бойових дій, ветеран ІІ Світової війни.

З нагоди поважного ювілею іменинника запросили до його другої домівки, пожежної частини м. Трускавець, яку він очолював упродовж довгих 30 років. До привітань іменинника долучилися перший заступник начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області Іван Дідух, міський голова м. Трускавець Андрій Кульчинський, представники Головного управління та Трускавецького міського відділу ДСНС.

Говорячи про Павла Корнійовича, можна з впевненістю сказати, що це особистість абсолютно непересічна та вольова.

Народився наш герой 25 грудня 1918 року в с. Рудівка, Чернігівської області. У 1937 році закінчив Прилуцький агроекономічний технікум. В листопаді 1939 року був призваний на військову службу та проходив службу її до червня 1946 року. На підставі Указу Президента України Павлу Корнійовичу присвоєно звання «підполковник».

Кар’єру в пожежній охороні ювіляр розпочав у 1947 році, на посаді начальника караулу у новоствореній місцевій пожежній команді м. Трускавця. Потім працював на посаді інструктора пожежної профілактики цього ж підрозділу. За професіоналізм та самовіддану працю в червні 1949 року Павла Корнійовича призначають начальником місцевої пожежної команди.

У лютому 1965 року місцеву пожежну команду м. Трускавця було реорганізовано у 4-у професійну пожежну частину, яку наш герой очолював аж до 1979 року. Загалом службі в пожежній охороні Павло Корнійович присвятив 32 роки свого життя.

Варто зазначити, що нашого ювіляра всі пам’ятають та згадують як вимогливого, але справедливого керівника. А ще надзвичайно професійного та готового власним прикладом показати, як потрібно виконувати завдання.

Одним з пріоритетних напрямків керівництва пана Павла завжди було покращення матеріально-технічної бази підрозділу та забезпечення належних умов несення служби. У 1959 році з його ініціативи та під безпосереднім керівництвом були здійснені роботи по будівництву нового пожежного депо, допоміжних будівель підрозділу та облаштування пожежної водойми. Також, завдяки його наполегливій праці та зусиллям, була проведена значна робота по забезпеченню підрозділу необхідним спорядженням та пожежно-технічним обладнанням.

За увесь період служби Латиш Павло нагороджений орденом «Великої Вітчизняної війни» ІІ ст., орденом «Знак Пошани», орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ст., медаллю «За перемогу над Німеччиною», медаллю «Жукова», медаллю «Ветеран праці», медаллю «65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», медаллю «70 років Перемоги – Вічна Слава Героям 1941-1945» та нагрудним знаком «Учасник бойових дій».

Не зважаючи на поважний вік, Павло Корнійович продовжує брати активну участь у громадському житті пожежно-рятувального підрозділу м. Трускавця й сьогодні, та передає свій неоціненний досвід молодим вогнеборцям.

Колеги-рятувальники привітали ювіляра, подарували квіти, подарунки та нагородили нагрудним знаком Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Знак Пошани».

Вітаємо нашого іменинника та бажаємо йому міцного здоров’я та ще довгих літ життя. А Господнє благословення хай завжди оберігає мир та злагоду в його оселі!

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області

Також читайте