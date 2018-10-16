Проблема екології на сьогоднішній час є вкрай актуальною. Екологічне виховання – складова частина етичного виховання, бо це єдність екологічної свідомості та поведінки, гармонії з природою.

Природа – це все, що нас оточує, серед чого ми живемо. Вона дає все необхідне для життя живих організмів. Людина є частиною живої природи. Природа потребує постійної уваги, турботи. Ми повинні берегти природу, зберігати її багатства. Головна небезпека для людства полягає не в окремих екологічних катастрофах, якими б трагічними не були їх наслідки, а в поступовому погіршенню стану природного середовища під впливом виробничої діяльності.

17 жовтня в читальній залі Трускавецької центральної бібліотеки відбулась інформаційна хвилина «Всі ми діти Землі». Завідувач відділу обслуговування Галина Грицило навела підліткам багато цікавих фактів про екологічні проблеми України та всієї планети загалом. Шанобливе ставлення до природи – це необхідність нашого часу.

Підготувала Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБС

Також читайте