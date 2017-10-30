Вихованці Трускавецького «Спортовця» – срібні та бронзові призери Чемпіонату України з морських багатоборств та акватлону

Вихованці Трускавецького ДЮСК «Спортовець» стали срібними та бронзовими призерами Чемпіонату України з морських багатоборств та акватлону (плавання, біг) серед юнаків та дівчат молодшої вікової групи (10 – 13 років). Чемпіонат було проведено у Трускавці 27-28 жовтня.

Паралельно з Чемпіонатом України проводились Всеукраїнські змагання «Золота Осінь» з цього ж виду спорту серед юнаків та дівчат старшої (16 – 18 років) і середньої (13 – 15 років) вікових груп та Першість Львівської області серед дітей 2008-2009 рр. народження.

У змаганнях взяли участь збірні команди з м. Києва, Львівської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Черкаської, Херсонської, Чернігівської, Одеської та Дніпропетровської областей України.

Організаторами чемпіонату України та Всеукраїнських змагань «Золота Осінь» з морських багатоборств та акватлону виступили Міністерство молоді і спорту України, Федерація морських багатоборств і акватлону України, управління фізичної культури і спорту Львівської обласної державної адміністрації та Трускавецький дитячо-юнацький спортивний клуб «Спортовець».

Безпосереднім проведенням спортивних заходів займалась федерація морських багатоборств та акватлону Львівщини (голова правління Андрій Жгута).

На урочистому відкритті учасників змагань вітали міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович.

Змагання проводились два дні – перший день у плавальному басейні ДЮСК «Спортовець» з плавання на дистанціях 50,100 та 200 м.; другий день біля майдану Незалежності, у міському парку відпочинку, з бігу на дистанціях 200 м., 400 м. та 800 м.

Львівську області на Чемпіонаті України з морських багатоборств та акватлону (плавання, біг) представляли вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець».

У командному заліку серед юнаків трускавчани вибороли друге місце та срібні медалі (Кулинич Микола, Вітебський Артур, Фендик Володимир), уступивши першість ровесникам з Тернопільської області. На третьому місці юнаки з Черкаської області.

Серед дівчат бронзовими призерами Чемпіонату України стали трускавецькі «спортовці» – Пахолок Олена, Олексин Катерина, Міцьо Наталя. Перше і друге місце у активі дівчат з Тернопільської та Черкаської областей.

Всеукраїнські змагання «Золота Осінь» носили особистий характер, Тут трускавчани також вибороли призові місця – Маброук Алладін – ІІ місце (студент І курсу Дрогобицького механіко-технологічного коледжу) та Манюк Олена ІІІ місце (СЗШ №3, 9 кл.). У відкритій першості Львівської області вихованець ДЮСК «Спортовець» Допілка Сергій виборов ІІІ місце серед учнів 2008 – 2009 р.н.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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