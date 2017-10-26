Интервью с известной азербайджанской певицей и моделью Афаг Аслан

Найближчої суботи, 28 жовтня, у значній частині Трускавці знову цілий день не буде світла. Про це повідомляє прес-служба Трускавецької міської ради з посиланням на ПрАТ «Львівобленерго». Так, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії 35кВ Борислав-22-Трускавець-11, 28 жовтня буде припинено подачу електропостачання на кількох вулицях Трускавця. Світла не буде з 8:00 до [...]