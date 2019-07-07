З ювілеєм, «Батьківщино»!

Сьогодні українській політичній партії «Батьківщина» виповнюється 20 років.

Протягом цього часу «Батьківщина» твердо стоїть на позиціях демократії, української державності, соціальної спрямованості своєї політики, непримиримості з негативними тенденціями в управлінні державою.

За таку позицію лідер партії Юлія Тимошенко двічі призначалася прем‘єр-міністром України, показувала в роботі на цій посаді непересічний професіоналізм і успіхи. Її уряд називали найуспішнішим в Україні, на міжнародному рівні Юлію Тимошенко визначали найуспішнішою жінкою у Європі і світі.

І як, на жаль і шкоду нашому суспільству, буває у житті, на неї заздрісники і ті можновладці, що боялись її як конкурента на посаду президента, вилили неймовірну кількість брудної брехні. Кримінальні переслідування Ю. Тимошенко, її родини, наближених людей почалось ще за президентства В. Ющенка. В. Янукович заплатив американському політтехнологу Манафорту 41 мільйон доларів за десятирічну дискредитацію Ю. Тимошенко. Це стало відомо при розслідуванні втручання Росії у вибори президента Трампа у Америці. Результатом було і ув‘язнення Ю. Тимошенко, яке і український і Європейський суд визнав незаконним.

П. Порошенко також спрямував величезний адмінресурс у передвиборчу президентську компанію проти Юлії Тимошенко. На жаль, багато людей не змогли зразу розібратись у цих фальсифікаціях і повірили підлим наговорам. Та зараз вже багато людей задумалось.

По результатах виборів до місцевих рад територіальних громад, що відбулися позаминулої неділі в окремих регіонах України, обрано 41 відсоток кандидатів від ВО «Батьківщина». І тільки 5 відсотків обрано від Блоку П. Порошенка.

Я щиро вдячний Лідеру ПП «ВО «Батьківщина», її команді, керівнику Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайлу Цимбалюку, всім членам партії і громадянам, що в неї повірили. Впевнений, що люди не розчаруються.

А нашому лідеру Юлії Тимошенко, надзвичайно розумній, добрій і щирій людині, висококласному професіоналу, красивій жінці і людині, хорошому сім‘янину зичу доброго здоров‘я і незламної волі для продовження взятого курсу на поліпшення життя українців!

Лев Грицак, м. Трускавець

На фото: члени Трускавецької міської організації партії «Батьківщина» покладають квіти до пам’ятника Франка з нагоди 20-ліття партії «Батьківщина».

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