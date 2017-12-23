Запрошуємо на вшанування пам`яті Василя Біласа та Дмитра Данилишина

Запрошуємо паркетника з досвідом на роботу у Польщу Я працедавець. Вимоги: Досвід роботи обов’язково. Обязоностей: укладання, циклювання, покриття лаком, фарбування паркетних дощок, . Мужчина до 45 років. Необхідний досвід роботи в якості паркетник . Потрібне знання обробки поверхні деревини з використанням всіх електро інструменти. Фірма займається також реставрацією старих сходів, реставрація старих підлог. Умови: Оплата [...]