Запрошуємо на вшанування пам`яті Василя Біласа та Дмитра Данилишина

Запрошуємо паркетника з досвідом на роботу у Польщу Я працедавець. Вимоги: Досвід роботи обов’язково. Обязоностей: укладання, циклювання, покриття лаком, фарбування паркетних дощок, . Мужчина до 45 років. Необхідний досвід роботи в якості паркетник . Потрібне знання обробки поверхні деревини з використанням всіх електро інструменти. Фірма займається також реставрацією старих сходів, реставрація старих підлог. Умови: Оплата [...]
Здам однокімнатну квартиру в довготривалу оренду у Трускавці по вул. Сагайдачного, 19. Звертатись за тел. 098-199-16-60. Також читайтеУ Трускавці пройдуть концерти Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва (0)Афіша відкриття Різдвяної ялинки (0)Запрошуємо на роботу молодших медичних сестер (0)Програма святкування Новорічно-Різдвяних свят у Трускавці (афіша) (0)
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