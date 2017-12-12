Завтра у Трускавці пройде семінар на тему енергозбереження

By  | 13.12.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, у четвер, 14 грудня, у Трускавці пройде семінар-презентація на тему енергозбереження для голів ОСББ та зацікавлених мешканців міста. Участь в семінарі “День сталої енергії” візьмуть фірми-постачальники, виробники, спеціалізовані торгові компанії енергоефективного обладнання, зокрема ТзОВ «Торговельно-виробнича фірма ДІМОЛ» (займається виробництвом та продажем електрообігрівачів і супутніх товарів), ПП “Мальви” (займаються монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування), ТзОВ “Грейнпласт-Карпати” (займаються системою утеплення будинків), ПП “Інтерглас” (займаються виробництвом будівельних виробів з пластмаси). Серед запрошених є представники банків, які працюють з програмою “Теплі кредити”, а саме представники ПриватБанку та Ощадбанку.

Метою заходу є підвищення рівня обізнаності мешканців міста щодо впровадження енергоефективних заходів, які сприятимуть зменшенню витрат на енергоносії. Семінар відбудеться 14 грудня о 14:00 в приміщенні Народного дому.

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