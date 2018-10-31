Чисті руки – запорука здоров’я

Чистота – запорука здоров’я. З давніх-давен кишкові інфекції називають хворобами брудних рук. Звідси й просте правило: після повернення додому з роботи, прогулянки, перед приготуванням і вживанням їжі, перш ніж гратися та доглядати за дітьми — вимийте руки з милом. Таким чином захистите себе й інших від зараження.

У людини руки – це своєрідне «тимчасове житло» величезного числа небезпечних для людського здоров’я мікроорганізмів, які можуть викликати різноманітні захворювання:

Вірусні інфекції (кір, ГРВІ, скарлатина, грип, краснуха, дифтерія, вітрянка) зазвичай «подорожують» по повітрю. Але тактильно такі захворювання передаються не рідше. Наприклад, мікроби, що потрапили на руки або інші поверхні при кашлі або чханні, потім можуть потрапити до здорової людини через рукостискання або ж зіткнення з «зараженим» предметом. А звідти ж і в рот, і всередину організму.

Кишкові інфекції (холера, дизентерія, вірусний гепатит А, черевний тиф, лямбліоз сальмонельоз) також потрапляють в організм через руки, після дотику до забруднених предметів, а також шляхом вживання зараженого м’яса тварин, несвіжих продуктів.

Досить поширеними залишаються гельмінтози (аскаридоз, ентеробіоз) і найчастіше до 80% хворіють діти. Яйця глистів можуть бути і на фруктах, і в пісочниці, а через брудні руки потрапляють в людський організм.

Своєчасне якісне миття рук є ефективним способом знищення небезпечних мікробів, що захистить нас від різних інфекцій.

Обов’язково слід вимивати руки:

- після візиту в туалет;

- після контакту з тваринами, і з різними забрудненими поверхнями;

- після походу в магазин, лікарню, тощо;

- після прогулянки по вулиці;

- після тримання в руках грошей;

- перед тим, як вставляти контактні лінзи або ж робити макіяж;

- після спілкування з хворими, після рукостискань;

- після оброблення сирого м’яса;

- перед приготуванням, а також перед вживанням їжі.

- при будь-якому спілкуванні або контакті з немовлятами.

Дуже важливо дотримуватися і правила миття рук, оскільки важливо добре і ретельно мити руки з милом. Мити руки потрібно не менше півхвилини, а краще намилити і змити руки кілька разів, не забуваючи вимивати бруд з-під нігтів. Наприкінці слід завжди витирати руки насухо.

Пам’ятайте, чисті руки – запорука здоров’я вас і ваших діток.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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