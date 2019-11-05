Актуальність проблеми ентеробіозу серед дітей

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Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила статистичні дані, згідно з якими більше 80% населення нашої планети страждає від паразитарних хвороб. Гострики (Enterobius vermicularis) є найбільш поширеною інфекцією. На неї хворіють мільйони дітей, всіх соціально-економічних шарів, кожен рік.

Гострики – маленькі білі черв’ячки з гострими кінчиками, довжиною від 0,5 до 1 см. Не можна миритися з думкою, що гострики не шкідливі. Це далеко не так. Живуть вони в нижньому відділі тонкого і в товстому кишечнику людини, звичайно у великій кількості. Хоч життя гостриків в організмі людини недовгочасне – всього один місяць, люди виявляють їх у себе і у своїх дітей протягом декількох років. Відбувається це в результаті самозараження. Гострики-самки для відкладання яєць виповзають із прямої кишки назовні, відкладаючи на шкірі безліч яєць, викликаючи при цьому сильне свербіння, особливо вночі під час сну. При розчухуванні сверблячих місць яйця гостриків прилипають до шкіри пальців хворого, потрапляють під нігті і з немитих рук заносяться безпосередньо в рот, викликаючи повторне зараження. Яйця гостриків забруднюють тіло, білизну, постіль, попадають на підлогу і разом з пилом заносяться на різні предмети і харчові продукти.

Найчастішими ознаками ентеробіозу є свербіння в ділянці заднього проходу і промежини.

Із-за сильного свербежу виникають, знову ж таки, розчухи. Згодом розчухи можуть бути доповнені симптомами у вигляді вторинних інфекцій. Вони ж, у свою чергу, провокують дерматит і парапроктит (при якому запалюється параректальна клітковина), сфінктерит (характеризується запаленням тканин сфінктера), а також вульвовагініт (у дівчаток, що виникає внаслідок попадання в статеву щілину паразитів).

Тривале зараження викликає погіршення апетиту у дитини, при цьому виснаження настає не виключно лише через відмову приймати їжу і характерних порушень травлення, але і із-за отруєння, яке провокують продукти життєдіяльності гельмінтів.

В цілому ж, чим інвазія значніше, тим більш інтенсивний свербіж, який проявлятися у дітей може не тільки вночі, але і в денний час. Болі також набувають велику інтенсивність, виникає здуття живота, стілець стає рідким і прискореним. Позиви до акту дефекації стають болючими, а посилення свербежу може виступати в якості причини порушення сну і часті сечовипускання в нічний час.

Нервова система також по-своєму реагує на наявність в організмі гельмінтів. Так, неврологічні порушення проявляються у головних болях, запамороченнях, можливе падіння пам’яті. Діти стають примхливими і плаксивими, виникають проблеми з концентрацією уваги.

При підозрі на наявність ентеробіозу необхідно звертатись до лікаря. Якщо у дитини виявлені гострики, необхідно суворо дотримуватись таких гігієнічних правил:

– старанно мити руки з милом перед їдою, після відвідування туалету і після сну;

– вранці і ввечері підмиватися теплою водою з милом;

– щоденно змінювати натільну і постільну білизну, прасувати її або кип’ятити;

– частіше купатись;

– не можна спати з хворим в одному ліжку;

– тримати в чистоті нігті;

– не брати пальців до рота, не гризти нігті, боротися з цими звичками у дітей;

– частіше проводити вологе прибирання приміщень.

Виходячи з вищезазначеного, важливо відзначити, що своєчасна діагностика, лікування та профілактика – необхідна умова збереження вашого здоров’я та здоров’я ваших дітей на багато років.

При наявності наведених клінічних проявів або підозри на ентеробіоз рекомендуємо провести лабораторні обстеження!!!

Л. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького ММВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»

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