Департамент ДАБІ України у Львівській області скасував 22 дозвільні документи по Трускавці

By  | 19.04.2018 | Filed under: Новини

30 березня 2018 р. департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Львівській області скасував 22 дозвільні документи по Трускавці. Про це інформує відділ державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради. Серед скасованих дозволів опинилися дозвіл на виконання капітального ремонту Трускавецького дитячо-спортивного клубу “Спортовець” з заміною вікон та утепленням фасаду від 08.12.2017 р., повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо реконструкції території ДНЗ №4 “Сонечко” від 21.09.2017 р., повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо реконструкції території ДНЗ №5 “Зірочка” від 21.09.2017 р., а також дозволи, які стосуються шести приватних гаражів, взуттєвої майстерні на вул. Річки, їдальні на вул. Суховоля та інших об`єктів.

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