Надзвичайники Трускавця отримали нову потужну машину

19.12.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, напередодні Дня святого Миколая Державна пожежно-рятувальна частина №7 м. Трускавця отримала новий потужний автомобіль МАЗ. Машина обладнана власною електростанцією потужністю 5 кВт, бензорізом та бензопилою, висувними ліхтарями, які добре освітлюють місце надзвичайної події. Авто може одночасно везти 4 тонни води. Це дев`ятий автомобіль на озброєнні трускавецьких надзвичайників і він є найпотужнішим з-поміж усіх. Куплено машину за державні кошти – 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Це 15-та машина такої потужності на Львівщині.

Оглянули нову техніку начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області генерал Юрій Кагітін та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Вони залишилися задоволені побаченим.

А до кінця 2019 року трускавецьких пожежників чекає нове поповнення. Німецькі партнери Трускавця з Землі Ватлінґен в Нижній Саксонії подарують пожежний автомобіль для Трускавецької ОТГ, котра має бути створена наступного року.

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