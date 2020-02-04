Про погіршення погодних умов

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Відповідно до інформації Львівського регіонального центру з гідрометеорології (Львівський РЦГМ), беручи до уваги інформацію Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в другій половині дня 4 лютого з продовженням на 5 та 6 лютого у Львівській області та місті Трускавець зокрема прогнозуються значне погіршення погодних умов, спричинене опадами снігу та мокрого снігу, хуртовинами, утворення снігового покриву висотою 5-10 см і більше, налипання мокрого снігу.

Пориви вітру місцями сягатимуть до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі з 4 на 5 лютого становитиме 0 – 5° морозу, вдень близько нуля. З 5 на 6 лютого температура становитиме 4 – 9° морозу (в Карпатах 12 – 14° морозу), вдень 5° нижче нуля.

У ДСНС попереджають про ожеледицю на дорогах області, спостерігатиметься другий рівень небезпеки (помаранчевий).

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