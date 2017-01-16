Депутати звернулися до суду

25 січня пройшла ХХІ позачергова сесія Трускавецької міської ради, на якій було розглянуто лише одне питання – звернення ради до голови Господарського суду Львівської області. Проект рішення озвучувала начальник управління комунальної власності ТМР Ольга Сегер. Стосувалося звернення судових справ навколо приміщення колишньої вілли за адресою провулок Тихий, 1 у Трускавці. Після того, як це приміщення покинула санстанція, розпочався процес рейдерського захоплення будівлі, лобіюванням рейдерства займалися представники попередньої влади Трускавця, тобто «Трускавецького криміналітету». Триповерховий об`єкт було надано в оренду «своїй» людині, а потім включено до переліку тих, які підлягають приватизації. Рейдерську схему захоплення майна територіальної громади Трускавця в деталях описано у зверненні Трускавецької міської ради на ім`я голови Господарського суду Львівської області.

«За» проект рішення одноголосно проголосували всі присутні на сесії депутати. Депутатських запитів під час позачергової сесії ТМР не озвучував ніхто. Тривала сесія близько півгодини. Чергова сесія ТМР пройде 2 лютого.

Трускавецький вісник

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