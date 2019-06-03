У рамках проекту «Я маю право» директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин проінформує про те, що таке дискримінація та куди звернутися у разі, якщо Ви зазнали дискримінації.

- Пані Маріє, що ж таке дискримінація?

- Дискримінація – це менш прихильне поводження з людиною, ніж іншими людьми в аналогічній ситуації. У статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» визначено, що дискримінація – ситуація, за якої особа або група осіб за їх ознаками, зокрема, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, мови, статі або за іншими ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі. Дискримінація може бути і результатом забобонів. Дискримінація і нетерпимість тісно пов`язані між собою поняття. Нетерпимість – це відсутність поваги до вчинків чи переконань інших людей, які чимось відрізняються від своїх власних. Дискримінація може проявлятися в різних діапазонах: ігнорування, уникання, цькування, побиття, травмування.

- А які є форми дискримінації?

- Однією з форм дискримінації є пряма дискримінація – це ситуація, коли з людиною поводяться гірше, ніж з особою, через певні захищені ознаки, які має особа. Непряма дискримінація – ситуація, коли практика, правило чи критерій, які застосовуються однаково до всіх, впливають на певних людей гірше, ніж на інших, через інші захищені ознаки. Утиск – це небажана для особи поведінка, коли хтось стосовно людини поводиться зневажливо, образливо чи змушує її відчувати себе приниженою. Утиск може, зокрема, проявлятися як: словесні образи, принизливі коментарі або натяки; фізичне насильство; ігнорування, ізоляція або сегрегація.

- Де може проявлятися дискримінація?

- Дискримінація може відбуватися у будь-якій сфері суспільного життя: у місцевій раді, приватному підприємстві, громадській організації, політичній партії, у магазині, на базарі, у лікарні, у школі, тощо.

- Куди можна звернутися особі у разі, якщо вона зазнає дискримінації?

- Дискримінацію треба оскаржувати у суді. Зробити це можна в адміністративному процесі у разі, якщо оскаржуватимете дії державного органу. А якщо ж дії осіб приватного права – то тоді у цивільному процесі. Якщо ж мова йде про завдані Вам побої, травми, тоді це буде кримінальний процес. Окрім того, якщо Ви хочете оскаржити дії працівника відповідного структурного підрозділу органу місцевого самоврядування чи державної виконавчої влади, тоді слід звертатися до вищестоящого органу. Також можете скаржитися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У разі необхідності для захисту своїх прав та інтересів, зокрема, і з цього питання, Ви можете звернутися до бюро правової допомоги – відділу цього центру. А наразі нагадуємо нашим читачам, що з 2016 року на Дрогобиччині діють 3 бюро правової допомоги – відділи цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70,м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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