Оренда водних об’єктів: зміни в законодавстві

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2 березня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками». Внаслідок цього нововведень зазнали: Водний кодекс України, Закон України «Про оренду землі», Закон України “Про аквакультуру”. Окрім того, спрощено порядок передачі в оренду таких об’єктів.

Саме про ці зміни ми сьогодні спілкуватимемося із Оленою Городицькою – головним юристом Новороздільського бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Олено, про які саме зміни йде мова?

– Основні зміни полягають в тому, що зараз можна орендувати водний об’єкт разом із земельною ділянкою, яка знаходиться під водоймою. Таким чином, замість двох договорів оренди укладається один договір.

– А чи є передбачений такий примірний договір оренди?

– Передбачений типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Він затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 572 від 02.06.2021 року.

– Скажіть, будь ласка, як бути орендарям, які уклали договори оренди водних об’єктів до набрання чинності зазначених Вами змін у законодавстві?

– Звертаю увагу, що договори оренди водних об’єктів, укладені до набрання чинності змін,діють у строки та на умовах, визначених такими договорами. Поновлення таких договорів здійснюється без проведення земельних торгів у порядку укладення договорів оренди землі.

– Проаналізуйте коротко основні складові такого договору оренди.

– В умовах договору оренди зазначається площа земельної ділянки, кадастровий номер та її цільове призначення та водний об’єкт (водний простір) з зазначенням площі та об’єму. Тепер у договорі зазначено конкретні строки внесення орендної плати та обов’язок орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта.

Наголошую, що невід’ємними частинами цього договору є:

– паспорт водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми – паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;

– витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

– акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.

Важливо, що передача в суборенду земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється.

– Чи можете ще назвати якісь нововведення?

– Змінами передбачено можливість здійснювати спеціальне водокористування на орендованому водному об’єкті. Відтепер дозволяється скидати зворотні води в орендовані водні об’єкти за умови, що при цьому не перевищуються нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Однак самовільно орендар цього робити не може. Він для застосування таких заходів повинен отримати спеціальний дозвіл.

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Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі інформуємо, що консультація надання у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». А наразі пам’ятайте: у разі потреби звертайтеся у зручний для Вас спосіб до бюро правової допомоги:

*зателефонувавши: 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

*надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

*надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

*завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги за посиланням: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

Марія Бойко

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