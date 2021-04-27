Чи потрібно платити за розподіл газу, якщо побутовий споживач ним не користується?

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Доволі часто так буває, що громадяни не проживають у квартирі/будинку або переїхали у інше житлове приміщення, але платіжки за комунальні послуги, зокрема, за розподіл природнього газу продовжують надходити. Тому болючим та поширеним серед побутових споживачів є питання щодо законності нарахування їм плати за послугу з розподілу природнього газу, якщо вони природнім газом не користуються. Розставити деякі важливі акценти у цьому питанні сьогодні ми попросили Олену Городицьку – головного спеціаліста Новороздільського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Олено, чи законне нарахування плати за розподіл природного газу, якщо побутовий споживач ним не користується?

– Так, оператор газорозподільної системи (далі – Оператор ГРМ) нараховує плату за розподіл природного газу відповідно до чинного законодавства. Нарахування плати за розподіл (доставку) природного газу здійснюється відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» від 06.03.2020 року № 580.

– Яким чином здійснюється нарахування плати за розподіл?

– Відповідно до цієї Постанови та п. 2 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем з 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року. Водночас звертаю увагу, що вона не може бути меншою за:

– 39 куб. м. – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

– 126 куб. м. – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

– 314 куб. м. – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Для побутових споживачів, які використовують природній газ, а також побутових споживачів, які ним не користуються, нарахування плати за розподіл здійснюється за такою «формулою»: добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

– Чи є умови щодо нарахування плати за розподіл природного газу для побутових споживачів, які не використовують природній газ?

– Так, зокрема, для нового споживача споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяцівабо за умови відсутності споживання природного газу споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні:

– 39 куб. м. – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

– 126 куб. м. – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

– 314 куб. м. – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

А тепер давайте з’ясуємо, які ж мають бути зазначені суми у рахунку за місяць, якщо побутовий споживач не користується природним газом. За приклад, візьмемо АТ «Львівгаз», для якого, відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЛЬВІВГАЗ» від 30.12.2020 року № 2776, тариф на послуги з розподілу природного газу встановлено у розмірі 1,68 грн за 1 м-3 на місяць (без урахування ПДВ), а з ПДВ (20%) – 2,016 грн.

Беручи до уваги зазначене, отримуємо результат:

– для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі у платіжці має бути: (39 куб.м/12)*2,016=6,55 грн;

– для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі: (126 куб. м/12)*2,016=21, 17 грн;

– для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення: (314 куб. м/12)*2,016=52, 75 грн.

Додатково зазначу, якщо побутовий споживач користується природнім газом менше, ніж 9 місяців або протягом року, нарахування плати за розподіл буде здійснюватися за вказаним вище розрахунком. В іншому випадку плата за розподіл природного газу буде визначатися оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року

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Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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