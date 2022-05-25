Цікава інформація про правочини

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У процесі своєї життєдіяльності людина може купувати земельну ділянку, продавати житловий будинок, обмінювати квартиру, дарувати машину, укладаючи для цього правочини. Про те, що ж є правочином, які вимоги до нього ми дізнаємося від Ігоря Андрейківа – студента факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького, волонтера Сколівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Скажіть, будь ласка, що таке правочин?

– Правочин – це дія особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Скажімо, громадянин купив земельну ділянку, цільове призначення якої – для ведення особистого селянського господарства, відповідно, він і набув права на неї. Так, він може обробляти її, застосовуючи різні сільськогосподарські методи, сіяти за своїм бажанням сільськогосподарські культури, врешті-решт, може і продати або ж подарувати. Водночас громадянин набув й обов’язків відносно цієї земельної ділянки. Він повинен її використовувати лише згідно цільового призначення, дотримуючись усіх санітарних норм.

– Чи можуть бути правочини багатосторонніми?

– Правочини можуть бути як двосторонніми так і багатосторонніми. Більше того, може бути й односторонній правочин.

– Що таке односторонній правочин?

– Це дія сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Зауважу, що такий правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка його вчинила. А для інших осіб – лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з ними. До правовідносин, що виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов’язання та про договори за умови що це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину.

– Які є необхідні вимоги для чинності правочину?

– Є такі основні вимоги до правочину:

– Правочин не може суперечити Цивільному Кодексу України, іншим актам цивільного законодавства.

– Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

– Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

– Правочин має вчинятися у формі, яка встановлена законом.

– Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним.

– Правочин, який вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

– У якій формі може вчинятися правочин?

– Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі.

– Чи можуть сторони обирати, у якій формі вчиняти правочин?

– Так, сторони мають право обирати форму правочину, за умови, що інше не встановлено законом.

– Які правочини можуть вчинятися усно?

– Такі правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, можуть укладатися усно. Однак, є правочини, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочини, для яких недодержання письмової форми наслідком є їх недійсність.

– Дякуємо за розмову та корисну інформацію. Разом з тим, повідомляємо, що дізнатися більше інформації з цього питання, отримати безоплатну правову допомогу Ви можете у будь-який зручний для Вас спосіб: звернувшись до бюро правової допомоги за адресою: м. Трускавець, пл. Чорновола, 2, к.т.: 097-181-83-51.

Марія Бойко

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