№78209 Дитина потребує допомоги

Дитина потребує допомоги Дитина потребує допомоги Лисовець Василь, подолав 3 стадію важкої хвороби раку (нейробластома). Наслідками хвороби є парез ніг, він не може ходити, длявідновлення рухової системи проводять рефлектотерапію (голки) Л.Ц.К. та масаж. На даний момент дитина знаходиться в Києві на реабілітації, після цього ще буде операція. Це третя операція, на яку збираємо кошти. Потрібно встановлення ортезу для опорності тазу і ходьби, встановлення пластинок. Мама Василька – Лисовець Зоряна, моб.(098)4130777, Бабуся – Баб’як Любов Миколаївна, моб.(098)7758421, Картковий рахунок в Приватбанку: 5168 7426 0176 4834 Марія

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