Компенсація за неякісно надані послуги, замовлені онлайн

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Перед замовленням послуг онлайн обов’язково прочитайте правила (на сайті, чи в умовах користування додатком), які стосуються компенсації у разі порушення правил надання або неякісного надання послуг. Якщо послуга, яку вам надали, не відповідала її попереднім характеристикам, описаним на сайті чи консультантом – відбулось порушення ваших прав споживача – повідомляє начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук.

В такому разі ви маєте право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у наданій послузі у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни наданої послуги;

3) безоплатного повторного надання послуги;

4) відшкодування завданих вам збитків з усуненням недоліків наданої послуги.

Якщо надавач послуг не задовольняє вашу вимогу – звертайтесь зі скаргою в Держпродспоживслужбу або до суду за місцем проживання. Судовий збір за позовами про захист прав споживачів не стягується!

Крім цього, пам’ятайте, що за кожний день (чи годину) прострочення надання послуги виконавцем повинна сплачуватись пеня у розмірі 3% вартості послуги.

Гарні практики: деякі сервіси максимально дружні до користувача. Наприклад, якщо сервіс для замовлення таксі (Uber, Bolt, тощо) стягнув з вас кошти (або вносить заборгованість на наступну поїзду) через те, що ви скасували поїздку пізніше встановленого часу для безкоштовного скасування з незалежних від вас умов або поїздку було скасовано через вину водія – можете надіслати запит на повернення коштів прямо у додатку. Необхідно у розділі “Допомога” додатку обрати відповідну тему, у спеціальному полі детально описати обставини справи та відправити провайдеру послуги. Провайдер обов’язково розгляне вашу скаргу і поверне безпідставно стягнуті кошти.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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