Є чим похвалитися, є з кого брати приклад

Вже два роки у Трускавці існує УРБАН-бібліотека. Вірніше, філія №1 Трускавецької ЦБС на вул. Бориславській, 36 існує вже майже півстоліття (більше сорока років), проте два роки тому відбулося її переродження, оновлення, котре й сліду не залишило від традиційної радянської бібліотеки зі стелажами на всю площу, єдиною послугою читання в читальному залі чи видачі книг на дім, нудьгуючими обличчями бібліотекарів через брак відвідувачів. Бо тепер тут послуг не злічити, відвідувачів завжди повно, а широкий простір зали та зручний овальний стіл для дискусій збирають трускавчан різних уподобань. І не тільки трускавчан – до УРБАН-бібліотеки Трускавця останнім часом зачастило чимало гостей з сусіднього Дрогобича, інших міст Львівщини, а бувають навіть гості з-за кордону,

Завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка про пророблену за останні два роки роботу говорила рівно годину. І не тільки говорила, а й показувала, наглядно ілюструючи фотографіями та відеоматеріалами, що бібліотека може стати найкращим майданчиком для зустрічей громадськості – варто тільки захотіти. Найактивніші представники цієї громадськості, друзі бібліотеки, прийшли привітати Віру Савку та весь колектив УРБАН-бібліотеки з дволітнім Днем відродження. А заодно і «потусуватися» на УРБАН-вечірці, прихопивши з собою хто що міг – хто тортик, хто пляцок власного виробництва, а хто фрукти чи цукерки. При святі Водохреща учасники вечірки не лише пригадали найяскравіші моменти життя УРБАН-бібліотеки останніх двох років, а й гарно побавилися.

А згадувати було що. Перегляди документальних фільмів, обговорення Стратегії розвитку Трускавця, засідання Клубу англійської мови, презентації книг, літературні майстер-класи та зустрічі з кількома десятками поетів та письменників, тематичні вечори (для прикладу, вечір пам`яті Кузьми Скрябіна), майстер-класи (сіноплетіння, хусткування, виготовлення декоративних свічок, танці та чимало іншого), психологічні тренінги, круглі столи, дискусійні клуби, заходи для дітей, вечори на терасі та спільні святкування – це ще не весь перелік того, що робиться тут, в невеликій за площею бібліотеці-філії №2.

Під час частування кожен прагнув сказати щось добре про бібліотеку, її працівників та ті зміни, що тут відбулися: письменник Василь Кузан та поетеса Тетяна П`янкова, директор кінофестивалю «Корона Карпат», депутат ТМР Олег Карпин та керівниця проекту «Перехресні стежки» Анна Литвин, режисер Тарас Варивода та краєзнавець Микола Іваник, коуч Тетяна Доценко та керуюча справами ТМР Олена Петранич. А ще в гості в цей урочистий та радісний день на Бориславську, 36 завітали начальник управління розвитку міста Наталія Скибак, коуч Маргарита Дубовкіна, краєзнавці Іван Скибак та Ігор Ліщинський, голова Трускавецької міської асоціації інвалідів Надія Заблоцька з активом ТМАІ, журналісти Галина Носова, Ніна Федько, Віталій Циніцький, родини Кондратиків (Василь та Лідія) та Мотик (Оксана Мотика з діточками), активна трускавчанка Лілія Собко та фінансовий консультант Руслан Томенчук, а ще чимало інших справжніх друзів УРБАН-бібліотеки, котрі люблять сюди приходити і набиратися наснаги, знань, доброго настрою. На святі забракло лише представництва інших бібліотек міста та відділу культури.

Вечірка вдалася, і традицію таких зустрічей започатковано. Перший рік свого відродження УРБАН-бібліотека відсвяткувала оригінально – отриманням визнання, нагороди «Кришталевий Лотос» (премія «Гордість Трускавця» в номінація «культура»). Цього ж року дату відродження книгозбірні відзначили звітом, гостиною та забавами. Попри різноманітні поточні моменти, відсутність премій та похвали за добру роботу, попри нерозуміння окремих людей ролі бібліотек в житті цивілізованого суспільства працівниці УРБАН-бібліотеки роблять свою роботу якісно і не опускаючи рук. Честь їм за це і хвала!

Зі святом, УРБАН-бібліотеко, з другим Днем народження!

Володимир Ключак

Також читайте