Про пастелі Михайла Біласа говорили в Київському університеті Грінченка

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У Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка спільно з Факультетом образотворчого мистецтва і дизайну нещодавно (06.10.26) відбулася онлайн-презентація культурно-просвітницького проєкту «Етнокод Михайла Біласа: Пастель» за підтримки Українського культурного фонду.

Захід планувався давно, причому в офлайн-режимі, але через безпекову ситуацію (постійні дронові атаки москалів на цивільну інфраструктуру) його вирішили провести в онлайн-форматі.

Університет Грінченка є одним з ключових партнерів проєкту в популяризації спадщини майстра. Учасники заходу, а це знані науковці, студенти, запрошені митці, ознайомилися з маловідомою пастельною графікою та ескізами народного художника України Михайла Біласа, що розкривають творчу лабораторію майстра.

Народний художник України Михайло Білас (1924–2016) відомий усьому світові насамперед як геніальний майстер текстилю, килимів та гобеленів. Проте цей проєкт відкриває абсолютно нову, неймовірно тендітну й досі маловідому широкому загалу грань його творчості — пастельну графіку та унікальні ескізи.

Проводила презентацію та модерувала Алла Руденченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри декоративного мистецтва і реставрації Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, член Спілки дизайнерів України.

Виступили:

– Остап Ковальчук, декан Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України;

– Олена Білас-Березова, мистецтвознавиця, директорка Художнього музею Михайла Біласа в Трускавці, дослідниця творчості народного художника України Михайла Біласа, авторка статей і упорядниця альбомів про митця , членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України;

– Олеся Наумовська, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри фольклористики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– Олена Прокоп’юк-Шкрібляк з села Яворів Косівського району – майстриня художнього ткацтва, дочка відомого різьбяра Дмитра Шкрібляка, засновниця музею-садиби свого батька «Оседок Шкрібляків»;

– Олексій Власов, мистецтвознавець, куратор міжнародних культурних проєктів у сфері збереження нематеріальної та матеріальної спадщини, аспірант кафедри образотворчого мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Університетські науковці та дослідники зауважили, що залучатимуться до просвітницької частини – проведення лекцій, мистецьких семінарів та майстер-класів для студентів та молодих художників. Це дозволить інтегрувати спадщину Біласа в сучасний освітній процес та відкрити його творчість новому поколінню.

Проєкт реалізується за грантової підтримки Українського культурного фонду (програма «Культура. Регіони»).

Володимир Ключак

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