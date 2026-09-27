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Народний художник України, митець-трускавчанин Михайло Білас (1924–2016) відомий світові насамперед як видатний майстер текстилю та гобеленів. Але творчість його була багатогранною: ляльки, малюнки, вишиванки. Серед маловідомих граней творчості – пастельна графіка Михайла Біласа, яку відкриваємо для широкої публіки завдяки проєкту, підтриманому Українським культурним фондом @ucf.ua

Кожен, хто хоч раз працював із пастеллю, знає, яка вона жива та вразлива. Один необережний дотик – і магія кольору зникає. Саме тому оцифрування серії пастельних робіт стало важливим кроком на шляху до їхнього збереження. Після того як роботи «вдягнули» в рами (професійне оформлення з паспарту, що створює необхідний повітряний простір між малюнком і склом, захищаючи пігмент від осипання та вологи), можна сказати, що основну частину роботи зі збереження пастелей уже виконано.

У п’ятницю, 25 вересня, в Художньому музеї Михайла Біласа відбулося урочисте відкриття фінальної виставки авторських пастелей славетного митця, а водночас – презентація культурно-просвітницького проєкту «Етнокод Михайла Біласа: Пастель», спрямованого на збереження, дослідження та цифрову популяризацію цієї вразливої частини спадщини видатного українського митця.

Під час заходу, який вела директорка музею Олена Білас-Березова, звучали щирі слова подяки Українському культурному фонду (УКФ) – інституції, завдяки якій чимало перлин української культури вдалося зберегти, відновити й відкрити світові.

Також щиро дякували міському голові Трускавця Андрію Кульчинському, начальниці відділу культури Трускавецької міської ради Тетяні Татомир та всій команді проєкту.

З вітальним словом виступив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, а про Михайла Біласа та його творчість говорили експерти у сфері науки, мистецтва та музейної справи:

– Роман Яців, доктор історичних наук, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри художнього дерева Львівської національної академії мистецтв, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, член Національної спілки художників України, заслужений працівник культури України.

– Алла Руденченко, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри декоративного мистецтва і реставрації Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, членкиня Спілки дизайнерів України.

– Олеся Наумовська, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри фольклористики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– Оксана Біла, історикиня мистецтва, заступниця генерального директора з наукової роботи Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, головна редакторка часопису «Літопис Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького».

– Катерина Каркадим, мистецтвознавиця, художниця, заслужена діячка мистецтв України (2009), членкиня Національної спілки художників України (з 1993 р.), співзасновниця Коломийської асоціації мистців (1994), завідувачка відділу художньої обробки дерева Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського.

-Олексій Власов, мистецтвознавець, куратор міжнародних культурних проєктів у сфері збереження нематеріальної та матеріальної спадщини, аспірант кафедри образотворчого мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Партнери проєкту:

– Львівська національна академія мистецтв;

– Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

– Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького;

– Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського.

На заході також презентували нещодавно виданий каталог пастелей. Завершився захід оглядом виставки на третьому поверсі музею.

Проєкт триватиме й у жовтні: заплановано майстер-класи, семінари та презентації у Львові й Києві, про які повідомимо додатково.

Свої останні пастелі Михайло Білас намалював у грудні 2015 року, за місяць до смерті, у 91-річному віці. Вони також представлені на виставці, як і перші пастелі 1960-х років, що стали основою для майбутніх гобеленів. Тоді митцеві було близько сорока. Тож ця виставка охоплює практично все свідоме, патріотичне, мистецьке життя Біласа – Великого Художника, Великого Трускавчанина, Великої Людини, яку ми любимо, шануємо, пам’ятаємо і якою пишаємося!

Проєкт «Етнокод Михайла Біласа: Пастель» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура. Регіони».

#запідтримкиУКФ

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