До уваги мешканців громади! Оголошується збір пропозицій до розробки Концепції інтегрованого розвитку Трускавецької громади.

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Шановні мешканці Трускавецької територіальної громади!

На території нашої громади розпочинається робота над розробкою Концепції інтегрованого розвитку території Трускавецької територіальної громади. Запрошуємо мешканців долучитись до процесу розробки Концепції інтегрованого розвитку та формування бачення розвитку в громаді.

Концепція інтегрованого розвитку громади – це довгостроковий візійний документ, який визначає міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети громади. Концепція є результатом спільної дослідницької, аналітичної та творчої роботи мешканців, експертів та місцевої влади про те, як найкраще розвивати громаду, враховуючи соціальні, екологічні, економічні та просторові аспекти, а також враховуючи виклики процесів Євроінтеграції, необхідності розвитку енергонезалежності регіону та подолання інших наслідків виснажливої війни яку веде рф проти України.

Цей документ дозволить залучити міжнародне та державне фінансування на визначені майбутні проєкти розвитку.

Пропонуємо долучитись до формування Концепції інтегрованого розвитку та важливих рішень, які будуть сприяти сталому розвитку у майбутньому, враховуючи особливості нашої місцевості, характеристики економічного профілю, нашої історії та внести свої пропозиції до Концепції.

Заповнюйте опитувальник за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhY6YmRsXOEhPvXQfdn982anMlGmFAPKhHVFeoXwLuqWzeLw/viewform, або надсилайте свої пропозиції електронною поштою на адресу: tmr@ukr.net

Опитування триватиме до 25 жовтня!

Щиро дякуємо за вашу зацікавленість та участь у зборі пропозицій щодо розробки Концепції. Ваші відповіді є надзвичайно важливими для зміцнення та розвитку нашої громади!

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