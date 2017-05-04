Екс-керівницю трускавецького відділення «Укрінбанку» засудили до семи років в’язниці. Жінка привласнила 25 тис. доларів, що належали клієнтці банку

Колишня очільниця відділення «Укрінбанку» в Трускавці отримала сім років позбавлення волі за те, що привласнила гроші вкладника, підробивши банківські документи. Про це йдеться у вироку Трускавецького міського суду Львівської області.

Слідство довело, що 2015 року фінансистка, користуючись своїм службовим становищем, зробила фіктивні документи, щоб отримати від клієнтки 25 тис. доларів нібито на банківський депозит. Ці кошти керівниця відділення не використала за призначенням, а привласнила їх собі.

Її затримали ще в 2015 році.

Тоді прес-служба банку поширила повідомлення, що керівництво просить вибачення у клієнтів і зробить все можливе для повернення грошових коштів постраждалим від оборудки екс-начальниці.

Згодом правоохоронці оголосили жінці про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК. У суді обвинувачена повністю визнала свою провину і була засуджена до семи років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна.

Як повідомляла газета «Високий замок», колишню керівницю трускавецького відділення «Укрінбанку» звали Оксана Губерська.

Катерина Чурилова, Захід.Нет

Трускавецький вісник

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