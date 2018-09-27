Фестиваль блогерів у Трускавці (відеосюжет)

Студенти будь-якого напрямку та форми підготовки, котрі навчаються на 2-6-му курсах у вищому навчальному закладі України, мають можливість випробувати себе у науковому дослідженні на тему ”Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій”. Стаття може містити дослідження на тему науково-технічного, управлінського, економічного розвитку країни, розвитку маркетингу та інформаційних технологій в [...]
Платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]
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