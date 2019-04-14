Форс-мажор у Бориславі – провал каналізаційного колектору

By  | 26.04.2019 | Filed under: Новини

Як інформує відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради, вчора, 25 квітня, на вул. Володимира Великого в ході виконання будівельно-ремонтних робіт по заміні дорожнього покриття утворився провал бетонного каналізаційного колектору. Провал розташований на проїжджій частині вулиці навпроти будинку №31. Діаметр отвору – 0,5 м, глибина – до 6 м., всередині порожнина розширюється до 3 м. в діаметрі.

На місце події відразу прибуло керівництво міста. Під час виїзної наради щодо цієї ситуації було визначено план дій для ліквідації провалля.

«Аварійну ситуацію на цій ділянці досліджують фахівці, тому важко спрогнозувати терміни для її ліквідації та вартість відновлюваних робіт. На щастя, ніхто не постраждав, і це –головне. А з форс-мажором впораємось. Виокремлюючи позитив, важливим є те, що аварія відбулась до завершення капремонту дороги, а не після», – сказав міський голова Борислава Ігор Яворський..

Колектори такого типу в місті Бориславі були збудовані ще близько 100 років тому і давно вичерпали свій ресурс. Раніше, в 2012 році, подібний інцидент стався на перехресті вулиць Шкільної та Данила Галицького.

Роботи по відновленні колектора розпочались ще вчора, також проходять земляні роботи для заміни частини вітки трубопроводу загальносплавної каналізації діаметром 5 м.

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