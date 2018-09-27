Громадська рада погодила всі проекти, подані на Бюджет громадських ініціатива

By  | 03.10.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 3 жовтня, відбулося засідання Громадської ради партиципативного бюджету Трускавця (бюджету участі). Цього разу нарешті вдалося зібрати кворум у складі 6 осіб (Олег Карпин, Зоряна Домбровська, Микола Федоричак, Леся Соляк, Оксана Барабаш, Володимир Ключак). Підсумком засідання ради став факт затвердження всіх 13 поданих проектів. Наступним кроком стане розгляд проектів на Експертній раді.

Микола Федоричак вкотре наголошував на тому, що не може бути реалізованим проект, котрий накладається на інший, більший і вже затверджений проект. Мова йде про пропозицію озеленення скверику біля пам’ятника великому польському поетові Адамові Міцкевичу в курортному парку до 220-річчя від дня його народження. Але є затверджений великий проект реконструкції курортного парку, тож яким чином можна вносити в нього зміни такими ініціативами? – риторично запитував Микола Михайлович.

Все ж члени Громадської ради вирішили дати карти в руки експертам – нехай доцільність допущення даного проекту до голосування визначають фахівці міськвиконкому, котрі отримують гроші за свою роботу, а саме спеціалісти УЖКГіБ, управління землеустрою, архітектури та містобудування та інші.

Ознайомитися з переліком проектів, поданих для фінансування з Бюджету громадських ініціатив, можна за посиланням http://protruskavets.org.ua/visim-velykyh-plyus-pyat-malyh-dorivnyuje-chotyry/ Реалізація чотирьох проектів (1 великий і 3 малі) обійдеться казні Трускавця в 2019 році у 500 тисяч грн. Кращі 4 з 13 чи 12 відібраних Експертною радою проектів визначать мешканці Трускавця під час голосування, котре проходитиме як в Інтернеті, так і в бібліотеках міста.

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