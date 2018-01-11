Хто хоче спалити ресторан Лева Грицака?

Як інформує наше власне джерело, правоохоронці перевіряють інформацію про намір окремих осіб спалити ресторан, який належить родині колишнього міського голови Трускавця Лева Грицака. Мова йде про ресторан-піцерію «Дворик Лева», в якій задля дестабілізації ситуації певні особи планували здійснити провокативні дії ще в 2014 р., в час Революції Гідності. Тоді заклад взяв під охорону «Правий Сектор», а московським провокаторам було дано гідну відсіч. І ось тепер ситуація повторюється – до правоохоронців надійшло повідомлення про плани певних осіб вчинити провокацію у курортному Трускавці. Інформація перевіряється.

Звісно, правоохоронці можуть розглядати багато версій цього планованого злочину, та нам здається, що одним з основних мотивів може бути помста Леву Грицаку за активізацію його політичної діяльності.

Нагадаємо, що після відновлення свого членства в партії «Батьківщина» та обрання головою МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев Грицак виступив з кількома публічними заявами, в яких піддав різкій критиці дії деяких своїх попередників та наступників на мерській посаді, а саме Р. Козира та Богдана Матолича. Не приховували злості, емоцій і бажання помсти й перші особи ПрАТ «Трускавецькурорт» – за те, що Лев Грицак підняв тему незаконної приватизації об’єктів санаторно-курортної галузі у Трускавці та рішуче став на захист гідромінеральної бази курорту, висловивши чітку позицію, що «Нафтуся» повинна бути власністю трускавецької громади, а не приватних комерційних структур. Реакція окремих осіб на ці публічні заяви Лева Грицака була істеричною.

Тож не виключено, що провокація була спланованою кимось із ображених, хоча й московський слід цілковито відкидати не можна. Як відомо, в Україні продовжують діяти агенти Кремля, для котрих будь-яка дестабілізація ситуації та будь-яка провокація – радість від виконаного завдання та привід для премії. Хочеться вірити, що правоохоронні органи виявлять справжніх замовників цього ганебного плану, який мав на меті відбити охоту відпочивальникам їхати на відпочинок та оздоровлення до Трускавця.

Напевно, у правоохоронців значно більше відомостей про замовників злочину та їхні контакти з виконавцями, котрим доручалося виконати брудну роботу, але зазвичай така інформація не призначена для широкого розповсюдження, а тим більше для публікацій.

Володимир Справедливий

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